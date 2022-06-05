Ağrı’da 'Sıfır Atık' parolasıyla "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen “Sıfır Atık” teması ile bu yıl kutlanmaya başlanan Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde düzenlenen “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”, Ağrı'da düzenlendi.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Türkiye Çevre Haftası konulu genelgeyle, 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran tarihinin de içinde bulunduğu hafta, Türkiye Çevre Haftası olarak belirlenerek bu yıl ilk kez kutlanmaya başlandı. Ağrı’da çeşitli etkinliklerle kutlanan Türkiye Çevre Haftası'nda sağlıklı ve temiz çevre için 81 ilde eş zamanlı düzenlenen yürüyüş Ağrı’da, Vali Osman Varol’un katılımıyla Abide Meydanı’nda başlayıp Millet Bahçesi’nde son buldu.

Millet Bahçesi’nde çevre müfettişleri etkinlikleri ile süren programda “sağlıklı çevre yaşamı” konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu, doğa dostu çeşitli hediyeler takdim edildi.

Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programa, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Emin Oral Bülbüloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Göç Müdür V. Mücahit Yumak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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