Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Mezuniyet Töreni, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile sürdü. Protokol konuşmalarının ardından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri ile bitiren öğrencilere Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen tarafından başarı belgesi ve hediye takdim edildi. Üniversiteden birincilikle mezun olan Ceren Dağtekin ve Elif Özdemir’in mezuniyet kütüğüne isimlerini çakması ile süren törende bilim, sanat ve spor alanında ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli branşlarda derece elde eden öğrenci ve antrenörlere ödülleri verildi. Mezuniyet töreni 2 bin 181 mezun öğrencinin keplerini atması ile sona erdi.

“Doğudan Yükselen Işık” sloganı ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden ve kurulduğu 2007 yılından bu yana her alanda başarılarını katlayarak devam ettiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol Hanımefendi, Ağrılı iş insanı/IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen ve eşi Nezahat Çeçen, Ağrı Milletvekili/Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eşi Gülşah Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, STK temsilcileri, öğrenciler ve kıymetli aileleri katıldı.



Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu düzenlenen törenle açıldı

Ağrılı iş insanı, IC Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen’in kurucusu olduğu IC Vakfı tarafından yaptırılan, eğitim alanında yürüttüğü çalışma ve sosyal sorumluluk projeleri ile Ağrı’ya değer katan Nezahat Çeçen’in adını taşıyan kız öğrenci yurdu düzenlenen törenle açıldı.

IC Vakfı tarafından yaptırılan ve tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen, 4 yıldızlı otel konsepti ile Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, 288 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

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