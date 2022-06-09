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Ağrı'da yeşil reçeteye tabi kaçak ilaçlar ele geçirildi: 2 tutuklama

DHA

Ağrı'da yeşil reçeteye tabi kaçak ilaçlar ele geçirildi: 2 tutuklama


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda; yurda yasa dışı sokulan, yeşil reçeteye tabi 107 bin 700 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu yeşil reçeteye tabi ve kaçak yollarla getirilen ilaçların batı illerine götürüleceği yönünde bilgi aldı. Doğubayazıt ilçesinde 8 Haziran'da operasyon yapan narkotik polisi, batı illerine ilaç götürüleceğini belirlediği aracı takibe aldı. Otogar kavşağında durdurulan araçta yapılan aramada, 5 büyük poşet içinde, yeşil reçeteye tabi 107 bin 700 hap ele geçirildi. İlaçların akut ve kronik ağrılarda, anksiyete bozukluğu, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklarda kullanıldığı ancak bağımlılık yaptığı ve uyuşturucu etkisinin bulunduğu belirtildi. İlaçlarla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S. ve N.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-06-09 16:19:13

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