AİÇÜ’de kız öğrenci yurdu açılışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de kız öğrenci yurdu açılışı

İHA

AİÇÜ’de kız öğrenci yurdu açılışı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesi içerisinde bulunan Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, düzenlenen törenle açıldı.
AİÇÜ merkezi yerleşkede, üniversitenin ismini onurla taşıdığı eğitim gönüllüsü ve iş insanı IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen’in eşi Nezahat Çeçen adına yaptırdığı “Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu”nun açılış törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen ile eşi Nezahat Çeçen, IC Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, AİÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Önder Şimşek, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Yurdun açılış töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla İbrahim Çeçen beyefendi tarafından saygıdeğer eşi Nezahat Çeçen adına yaptırarak üniversitemize bağışladığı kız öğrenci yurdunun çok önemli bir hizmet olduğunu söylemek istiyorum. Üniversitemize bağışlanan ve bedelsiz olarak 3 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu’na devredilen modern bir anlayışla inşa edilen kız öğrenci yurdunda yaklaşık 300 öğrencimiz, sıcak bir yuvada eğitim öğretimlerini sürdürme imkânı bulmaktadır. Üniversitemize ve öğrencilerimize her türlü imkânı sağlayan İbrahim Çeçen Beyefendi, eşi Nezahat Çeçen hanımefendi ve kıymetli ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Kutsal bir meslek olan öğretmenlikten ayrılmasına karşın öğrencilerden hiçbir zaman kopmadığını belirten Nezahat Çeçen, “IC Vakfı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerimizin en iyi koşullarda barınması ve eğitimlerine güvenle devam edebilmesi için kampüs içinde Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu’nu kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, inşaatı ve tüm tefrişatı ile IC Grup Şirketleri tarafından tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağışlandı. Derslikleri, çalışma ve yaşam alanları ve maksimum 3 öğrencinin konakladığı lüks odaları ile yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli yurt, Ağrı’da okuyan öğrencilerin konaklama sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturdu. Dört yıldızlı otel konforuna sahip kız öğrenci yurdunu yaptırarak bana armağan eden İbrahim Beye çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü imkâna sahip bu yurtta kalan kızlarımıza ve tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum” dedi.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın selamlama konuşmalarından sonra Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, katılımcılar tarafından kesilen kurdeleyle açıldı. Açılış sonrası günün anısına fidan dikimi yapılan program, müzik dinletisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Ağrı’da sınır dışı edilen 499 Afgan göçmen uçakla ...
Ağrı'da yeşil reçeteye tabi kaçak ilaçlar ele geçirildi: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ağrı'da yeşil reçeteye tabi kaçak ilaçlar ele ...
Ağrı’da 8 bin 620 kutu ‘Sentetik Ecza’ ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da 8 bin 620 kutu ‘Sentetik Ecza’ ele geçirildi
Ağrı’da Mesleki Eğitim Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da Mesleki Eğitim Sergisi açıldı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2021-2022 akademik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.