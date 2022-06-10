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Ağrı´da, Afganistan uyruklu 499 göçmen ülkelerine gönderildi

DHA

Ağrı´da, Afganistan uyruklu 499 göçmen ülkelerine gönderildi


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 499 düzensiz göçmen, Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde, 3 farklı uçak seferi ile ülkelerine gönderildi.
Çeşitli tarihlerde başta Ağrı olmak üzere bazı illerde yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından 810 Haziran tarihleri arasında Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde 3 ayrı uçak seferi ile Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. Ağrı'dan gönderilen 499 kişiyle birlikte ocak ayından beri Türkiye'den sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 35 bin 423 olduğu açıklandı.
GÖÇ İDARESİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Geri göndermeyle ilgili Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğü, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Ağrı ve diğer illerden charter tarifeli seferlerle sınır dışı operasyonlarının devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:
"Ağrı'dan bugün 227 Afganistan vatandaşı charter seferiyle ülkesine gönderildi. 8-10 Haziran'dan bu yana Ağrı'dan caherter seferleriyle gönderilen yabancı sayısı 499'a ulaştı. Bu yıl ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 423 oldu. 27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 12 bin 590'ı 71 charter seferiyle ve 6 bin 700'ü tarifeli olmak üzere toplam 19 bin 290 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 354'ü iki charter seferiyle ve 5 bin 128'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5 bin 632 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. 10 bin 501'i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 35 bin 423'e ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 87 artış sağlandı" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-06-10 17:01:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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