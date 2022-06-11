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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin ödüllü aşçıları Doğubayazıt'ta yetişiyor

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini Mutfak Sanatları Atölyesinde sürdürerek geleceğin şefleri arasına girmeye hazırlanıyorlar. Bölüm öğrencileri ilk defa katıldıkları festivalde elde ettikleri üstün başarıyla hem üniversitede aldıkları eğitimin kalitesini hem de kendilerini sektöre tanıtma imkanı buldular.

Geleceğin ödüllü aşçıları Doğubayazıt'ta yetişiyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencileri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini Mutfak Sanatları Atölyesinde sürdürerek geleceğin şefleri arasına girmeye hazırlanıyorlar. Bölüm öğrencileri ilk defa katıldıkları festivalde elde ettikleri üstün başarıyla hem üniversitede aldıkları eğitimin kalitesini hem de kendilerini sektöre tanıtma imkanı buldular.
Modern ve Örnek Bir Eğitim Alıyorlar
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı’nda ön lisans eğitimlerini sürdüren 70 öğrenci, başta zengin Türk mutfağı olmak üzere çeşitli dünya mutfağı örneklerini, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve ziyafet servis yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyorlar. Üniversitenin kendilerine sunduğu imkan ve olanaklardan sonuna kadar faydalandıklarını ifade eden öğrenciler, modern bir şekilde dizayn edilmiş olan uygulama mutfağında aldıkları eğitimle de mezuniyet sonrasında iş yaşamına kendilerini hazırlıyorlar.
Dogubayazıt Ahmedi Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fehim Korkmaz yaptığı açıklamada son yılların en çok tercih edilen bölümlerinden biri olan Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerin ulusal statüde gerçekleştirilen bir organizasyona ilk kez katılmalarına rağmen üstün bir başarı elde etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Korkmaz; "Hem Sayın Rektörümüz, hem de bizler Üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimizin ulusal bir yarışma da bizlere yaşattığı gururdan dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Bu bağlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen Üniversite yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Okul olarak özellikle uygulamalı dersler noktasında eğitim veren bölümlere sahibiz. Bu bölüm ve programlar şehrimiz, ülkemiz ve insanlık için elzem olan üreten, geliştiren ve yeniliği hedefleyen gözde öğretim programları olmaları hasebiyle gençlerimiz tarafından rağbet gören, tercih edilen bölümler. Aşçılık programımızda keza onlardan biri. Hem teknik alt yapımız hem de öğretim görevlisi kadromuzla gençlerimizi geleceğe en modern öğretim sistemleriyle hazırlama gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimiz hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle geleceğin Türkiye’sinde ve uluslararası düzeyde söz sahibi olacak aşçılar arasında yer almayı hedefliyorlar. Okuldan mezun olduklarında ise uluslararası beş yıldızlı otellerin mutfak ekiplerinde, restoranların mutfak ve işletme bölümlerinde, yiyecekiçecek sektöründe eğitim veren kurumlarda kolaylıkla iş bulabiliyor. Mezunlar isterlerse kendi iş yerlerini açma imkanı da buluyor." dedi
Eğitimlerinde Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağının lezzetlerini de öğrendiklerini anlatan öğrencilerden Sibel Yazır, “Buraya aşçılık öğrenmeye geldim bu işte kendimi geliştirmek istiyorum Hocalarımızdan aldığımız eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada Meksika, Fransa, İtalya gibi dünyanin önde gelen lezzetlerine sahip yabanci mutfak kültürlerini ve pişirme tekniklerini de öğreniyorum. Hiç görmediğim lezzetleri burada tattım. Türk mutfağında ne kadar zengin çeşitlilik olduğunu gördüm pişirme ve doğrama tekniklerini en ince ayrıntısına kadar gördüm. İnşallah hocalarımız sayesinde kendimi daha da geliştireceğim. Okuldan mezun olduktan sonra istersek kendi iş yerimizi açabilecegimiz gibi başka şehirlerde otellerde, restoranlarda çalışma imkanımız da oluyor” dedi.
Öğrencilerden Adnan Baykara ise, “Bizler dünya ve Türk mutfaklarının her lezzetini detaylı bir şekilde hocalarımızdan öğreniyoruz. Mesleğe sevgimizi ve bilgilerimizi katarak gelişim gosteriyoruz. Geleceğin aşçıları burada çok güzel yetişiyor. Mezun olduktan sonra da her türlü iş imkanımız oluyor. Önü açık bir meslek” şeklinde konuştu.
Gastronomi Festivalinin Yükselen Yıldızı Oldular
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı M. Necati Erkem de, 2016 yılından beri aktif olarak hizmet veren bölümde, son yılların en çok talep gören öğretim programlarından biri olan gastronomi alanında çağın gereklerine uygun bir eğitim ve öğretim programı uyguladıklarını ifade ederek, Üniversitemizin yol haritası olan çağdaş ve yenilikçi öğretim sistemi vizyonuyla hareket ettigimiz ve öğrenci odaklı yapılan çalışmalar bu sene meyvesini vermeye başladı. Nitekim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 1. Van Gastronomi Festivali'nde okulumuzu temsil eden Öğretim Görevlimiz Dr. Hasan Şeyhanlıoğlu ve öğrencilerimiz Sibel Yazır, Adnan Baykara, Yağmur Güçlü, Nuran Terzioğlu, Tuba Siray, Faruk Subay ve Mustafa Yazıcı'dan oluşan yarışma ekibimiz ilk kez katıldığımız resmi bir organizasyondan 4 ü altın 1 i gümüş olmak üzere toplamda 5 madalya ile üniversitelerarası sıralamada ise 4.olarak büyük bir başarı elde edip bizleri sevindirdiler. Bu başarıda emeği olan başta Üniversite Rektörümüz Sayın Prof Dr. Abdulhalik Karabulut' a ve Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Faruk Kaya hocamıza, Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Öğretim Görevlisi Fehim Korkmaz'a, hoca arkadaşlarımız ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.

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