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"Kardeşimin Hayali Projesi" ile Ağrılı çocuklar hayallerine kavuştu

İHA

"Kardeşimin Hayali Projesi" ile Ağrılı çocuklar hayallerine kavuştu

Ağrı'daki 164 çocuğun hayalini taşıyan otobüs Samsun'un Tekkeköy ilçesinden yola çıkarak Hamurun yukarı deredibi köyüne ulaştı.
Türk Kızılay Tekkeköy şubesi ve Tekkeköy Belediyesi iş birliğinde Ağrı'nın Hamur ilçesinden 164 çocuğun hayalleri gerçekleştirildi. "Kardeşimin Hayali Projesi" adında "Bir hayale destek bin gülüşe sebep" sloganıyla yapılan projede, çocuklardan videolu mesajla hayal ettikleri şeyler öğrenildi. Daha sonra bu hayaller alınan çeşitli desteklerle temin edilerek bir otobüse yüklendi. Prenses elbisesinden bisiklete, giyecekten tablete çeşitli hayallerle birlikte Ağrı'ya gelen gönüllüler bunları, oradaki çocuklara hediye ettiler.
Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, "Bir hayal ile başlayan yolculuk Samsun'dan 750 kilometre uzaklıktaki çocukların mutluluğuna vesile oldu. Şenlendirme Projesi ile ilimize yaptığınız bu ziyaretten dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Herşey bir hayal ile başlar ve sizler şimdi çocukların hayali için ilimizdesiniz, hoş geldiniz sefalar getirdiniz" ifadelerine yer verdi.
Tekkeköy Kızılay İlçe Başkanı Emine Haliloğlu ise, “Uzun süredir sürdürmeye çalıştığımız bir projemiz vardı. Ağrı Hamur ilçesinin İlköğretim Okulu’na bir proje yaptık. Orada kırsal kesimde yaşayan çocuklara hayallerini sorduk. Videolarını aldık ve hayallerini gerçekleştirdik. Proje ortağı olarak da Tekkeköy Proje İmam Hatip Lisesi ve 19 Mayıs Anaokulu proje ortağımız oldu. Hediyelerin hazırlanmasında bize destek veren esnaflarımıza teşekkür ederim. Bize çok büyük destek verdiler” dedi.
Programa Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Tekkeköy Belediye Başkan yardımcı Aydın Karmil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, okul müdürleri, öğretmenler ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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