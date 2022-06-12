Ağrı´da taksicilerden 'akaryakıta zam' eylemi



Ramazan DEMİR / AĞRI,(DHA)-AĞRI´da taksiciler, yakıt fiyatlarına gelen zamlara, konvoy halinde kent merkezinde tur atarak tepki gösterdi. Taksiciler müşteri bulamamaktan şikayet etti.

Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırık Köprü mevkinde bir araya gelen taksiciler, akaryakıt zamlarına tepki göstermek amacıyla konvoy halinde korna çalarak, şehir turu attı. Kültür ve Kongre Merkezi önünde bir süre yolu trafiğe kapatan taksiciler, eylemlerini Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kadar sürdürdü.

Burada yakıt fiyatlarına gelen zamlara tepki gösteren sürücüler, artan taksi ücretlerinden dolayı müşteri bulmakta zorlandıklarını belirtti. Taksiciler, daha sonra sonra dağıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-06-12 16:48:41



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