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Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

İHA

Ağrı’da su birikintisine düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Ağrı’da, oyun oynadığı sırada yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit dengesini kaybederek suya düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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