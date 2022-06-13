Su dolu çukura düşen Muhammed, boğuldu

Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde çukurdaki su birikintisine düşen Muhammed Koçyiğit (11), hayatını kaybetti.
Çiftlik köyünde arkadaşlarıyla hayvan otlatırken dengesini kaybeden Muhammed Koçyiğit, yağmur sularının dolduğu çukura düştü. Muhammed'i sudan çıkaramayan arkadaşları, köylülere bilgi verdi. Olay yerine gelenler çocuğu sudan çıkarırken, sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye gelen sağlık ekiplerinin amlubansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Muhammed Koçyiğit, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-06-13 17:54:16
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