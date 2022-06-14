Ağrı’da okullar arası münazara yarışmaları

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Okuyan Şehir Ağrı” projesi çerçevesinde okullar arası münazara yarışmaları tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde başlatılan “Okuyan Şehir Ağrı” projesi çerçevesinde ortaokul ve liseler arası münazara yarışmaları düzenlendi. İl merkezinde gerçekleştirilen yarışmalarda; ortaokul kategorisinde Selahaddin Eyyubi Ortaokulu birinci, Alpaslan Ortaokulu ikinci ve Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu üçüncü oldu. Liseler kategorisinde Teknokent Koleji birinci, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi üçüncülüğü elde etti. Bilim Merkezinde düzenlenen il finalinde ise ortaokullar kategorisinde Hamur Osman Gazi Ortaokulu birinci, Diyadin Melik Özmen Ortaokulu ikinci ve Doğubayazıt İshak Paşa Ortaokulu üçüncü olurken liseler kategorisinde Taşlıçay Anadolu Lisesi birinci, Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”20212022 eğitim ve öğretim yılında yürütülen ‘Okuyan Şehir Ağrı’ projesi çerçevesinde okullar arası münazara yarışmaları düzenlenmiştir. Yarışmaya ilimizde tüm resmi ve özel ortaokullar ile liseler katılmaktadır. Okullar arası münazara yarışmasına kendi okullarındaki münazara yarışmalarında birinci olan gruplar katılmıştır. Proje çerçevesinde yürütülen bu tür sosyal etkinlikler öğrencilerde okuma alışkanlıklarını kalıcı hale getirmekle birlikte öğrencilerin topluluk önünde performans sergileme özgüveni ile beden dilini, vurgu ve tonlamaları uygun kullanma becerileri geliştirmelerini de sağlamaktadır. Bu projeyle 2. dönem Mayıs ayı itibariyle merkez ilçede kişi başı aylık ortalama okunan sayfa sayısı 281’dir.” dedi.

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