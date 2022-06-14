Taşlıçay'ı dolu vurdu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Haziran ayında dolu yağdı.
Taşlıçay ilçesinden öğleden sonra etkili olan sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalar kısa sürede beyaza büründü. Dolu yağışı ekili alanlara büyük hasar verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.