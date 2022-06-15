Ağrı’da "Baba Can Destek Projesi" sergisi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Aşağı Küpkıran İlkokulunda görevli öğretmenler Gonca İrem Aydın ve Mustafa Aydın tarafından eTwinning çerçevesinde hazırlanan "Baba Can Destek Projesi" ile öğrencileri babalarıyla bir araya getirerek çeşitli etkinliklerin yapıldığı sergiye katılarak öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenci babalarını da eğitime dahil ederek pandemi sürecinde okuldan uzakta kalan öğrencilerin ve bulundukları bölgelerin dezavantajlarını da düşünerek onların sosyalleşmeleri ve psikolojilerini olumlu yönde etkilemesi amacıyla Merkez Aşağı Küpkıran İlkokulunda görevli öğretmenler Gonca İrem Aydın ve Mustafa Aydın tarafından eTwinning çerçevesinde hazırlanan “Baba Can Destek” projesi başlatıldı. 20212022 eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler ve babaları bir araya getirilerek çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje çerçevesinde yapılan yöresel yemekler, İngilizce köşesi, satranç bölümü, geri dönüşüm atıkları, taş boyama, ebru sanatı ve kumaş boyama, robotik kodlamadan oluşan sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, sergiyi gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Emeği geçen başta öğretmenler Gonca İrem Aydın ve Mustafa Aydın olmak üzere okul müdürü Mehmet Yaşik, müdür yardımcısı Ali Çalpan ve öğretmenlere teşekkür eden Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi.

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