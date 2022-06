Kamera ve sismik sensörlerle denetlenen İran sınırında kuş uçurtulmuyor

Türkiyeİran sınırında bulunan güvenlik duvarında gece görüş cihazları ve termal kameralarla 7 gün 24 saat gözetleme yapılarak bölgede kuş uçurtulmuyor.

Mehmetçiğin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğu Türkiyeİran sınırında sınır fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla her biri 3 metre 30 santimetre kalınlığında olan ve üzeri tel örgülerle çevrili modüler beton duvar sayesinde bölgede teröristlerin sızma girişimleri, yasa dışı ve düzensiz göçmenlerin geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının iştiraki olan ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen en son sistem termal kameraların yüksek görüntü kalitesi sayesinde gece gündüz fark etmeksizin hudut hattında gözetleme yapılabiliyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığına vekaleten bakan Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ile Türkiyeİran sınırında incelemelerde bulunan Ağrı Valisi Osman Varol, sınır hattının ileri teknolojiyle donatıldığını söyledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Varol, duvar inşa edildikten sonra düzensiz göçmen sayısında yüzde 60’lık bir azalma gerçekleştiğini ifade ederek, “Entegre güvenlik sistemi dediğimiz şey sadece duvardan ibaret değildir. En önemli unsurlarından biri 3 metrenin üzerinde duvar olmakla beraber üzerinde jiletli tellerden olan ve beton bloklardan oluşan bir duvar. Ağrı olarak İran ile 87 kilometrelik sınır hattımız var. Bu sınır hattımızın 83.6 kilometresinde sınır duvarı mevcut. Kalan kısım teknik olarak duvarın inşa edilmesinin mümkün olmadığı yerler. Bu kısım da zaten insan geçmesinin mümkün olmadığı yerler. Burası için de çok daha farklı başka tedbirler düşünüyoruz. Bu bölgede bazı noktalarda sismik tellerimiz var. Yani yere döşenip üzerinde herhangi bir hareket geçtiğinde, titreşim olduğunda, bunu algılayıp uyarı alarmı veren sistemlerimiz var. Sonuç itibarı ile 81 kilometrelik Türkiyeİran sınırının Ağrı hattı entegre sınır güvenlik sistemiyle tamamen kapatılmış durumda. Burada asfalt yolumuz var. Bu yol üzerinde zırhlı araçlarımız sürekli olarak devriye görevi icra ediyor. Bu araçlarımızda özel donanımlar var. Üzerinde duvarın üstüne kadar uzatabilecekleri ve arka tarafı görebilecekleri kamera sistemleri mevcut. Sınır hattı boyunca yolun kenarında aydınlatma direklerimiz ve şehirlerde de kullandığımız gece görüşlü kamera sistemlerimiz bulunmakta. Duvar hattının kenarındaki bu yol, geceleri hem aydınlanıyor hem de kameralarla takip ediliyor. Bu bölgede yerleşik birçok sınır karakolumuz mevcut. Bu karakollarımız gerekli her türlü teçhizat ve araç gereçle sürekli olarak bu hatta devriye olarak dolaşıyor" dedi.

Gece görüş imkanı olan kameraların, sismik sensörlerin, insanları ve canlıları algılayabilecek radara benzer sistemlerin olduğunu belirten Vali Varol, "Hava nasıl olursa olsun, gece veya gündüz, sis ve yağış, elektrooptik kule sayesinde sınır hattınıza yaklaşan ve gözlemlediğiniz alandaki her türlü hareketi görebiliyorsunuz. Bu da güvenlik güçlerimizin işini çok kolaylaştırıyor. Bu güvenlik duvarı sisteminin çeşitli noktalarda kamera izleme ve bu sensörlerin verilerini alıp işleyerek görevlilere aktaran operasyon merkezleri mevcut. Bu operasyon merkezlerinde de arkadaşlarımız 7/24 tüm bu sistemlerden gelen bilgileri analiz edip, aynı zamanda sahada görev yapan arkadaşlara da aktarıyorlar. Çok önemli ve büyük yatırımlar bunlar. Çok zorlu şartlarda gerçekleştirilen inşaatlar. Duvar gerçekleştirildikten sonra yakalamalarımızda yüzde 60’lık bir azalma gerçekleşti. Engelleme sayılarımız arttı. Sınır birliklerimiz gelen göçmenleri çok rahat tespit edebiliyorlar ve engellemeyi de çok kolay yapabiliyorlar. Sınır duvarının oluşturduğu caydırıcı ortamda orta ve uzun vadede göçmenlerin bu bölgeye çok fazla gelmemeleri sonucunu doğurdu. Bu duvarı aşmak imkansız da değil ama bu kadar birleşik güvenlik sitemi içerisinde çok kolay da değil. Sınır hattımızın imkanlar dahilinde en yüksek şekilde korunduğunu ve en yüksek güvenlik standartlarının burada uygulandığını söyleyebiliriz. 7/24 görev yapan ve her türlü tehlikeye rağmen görevini icra eden sınır birliklerimizi de bunun içerisine kattığınızda sınırlarımızın güvenlik anlamında herhangi bir sıkıntısının olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Sınır hattındaki bu güvenlik sisteminin tamamlanmasından sonra Ağrı, Doğubayazıt bölgesi ve Ağrı Dağı eteklerinde terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi bir azalma ve içerideki operasyonlarımızla çok önemli bir caydırıcılık olduğunu da görüp yaşıyoruz” diye konuştu.

