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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da spor malzemesi ve enstrüman dağıtım töreni düzenlendi

İHA

Ağrı’da spor malzemesi ve enstrüman dağıtım töreni düzenlendi

Ağrı Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi çerçevesinde spor malzemesi ve enstrüman dağıtım töreni düzenlendi.
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi çerçevesinde Spor Lisesini ziyaret etti. Vali Varol’un katılımlarıyla, Spor Lisesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesi çerçevesinde alınan 10 bin spor malzemesi ve enstrümanın dağıtım programı düzenlendi. Türkiye geneli 10 bin okulun alt yapısının laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle baştan sona yenilendiği, okul öncesi eğitime erişimin arttırıldığı, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda desteklendiği, temel becerilerini geliştirmek amacıyla destek eğitim programlarının hazırlandığı ve kariyer olanaklarını tanımaları noktasında faaliyetlerin planlandığı proje çerçevesinde Ağrı genelinde belirlenen 259 okula 28 çeşitten oluşan 10 bin adet spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı. “Temel Eğitimde 10 Bin Okul” projesinin Ağrı’da başarı ile uygulandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, öğrencilerle birlikte kestiği kurdelenin ardından kurulan stantlardaki malzemeleri inceledi, temin edilen malzemelerin eğitim öğretim sürecine sunacağı katkıya vurgu yaparak hayırlı olması temennisinde bulundu. Programın ardından Vali Varol, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesi çerçevesinde Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti. Vali Varol, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde sıfır atık parolasıyla geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesine kazandırılan kütüphanede incelemelerde bulundu. Yürütülen proje hakkında bilgi alan Vali Varol, çocuklara ve gençlere çevre bilincinin kazandırılmasının önemine vurgu yaparak hayata geçirilen projenin çok kıymetli olduğunu belirtti. Kütüphanede kitap okuyan gençlerle bir süre sohbet eden Vali Varol, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakma ortak sorumluluğumuzdur.”dedi. Dr. Varol, projeye katkı sunan ve çocukları bir cevher gibi işleyerek onlara rehberlik eden öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretlerini noktaladı. Vali Varol’a ziyaretlerinde İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı V./Hamur Kaymakamı Kerem Türker, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek eşlik etti.

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