Ağrı'da iki köyde sel

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerinde meydana gelen selde ekili araziler ve bazı evler sular altında kaldı.

Sabah erken saatlerde başlayan yoğun yağış nedeniyle Taşlıçay ilçesine bağlı Dilekyazı ve Bayramyazı köylerinde sel meydana geldi. Selde köy arazilerini ve bazı evleri su bastı. Zor durumda kalan köylüler yetkililerden yardım istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.