En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda 25 kilo 704 gram gelen metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 İran uyruklu şahsın Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu işyerinde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş siyah valiz içerisinde 26 paket halinde toplamda 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu P.S. ve A.N. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama iddiasıyla adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.