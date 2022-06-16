İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı 

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran uyruklu 2 şüpheli, kaldıkları otel odasında 25 kilo 704 gram metamfetaminle yakalandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinden 2 İran uyruklunun, Doğubayazıt'a uyuşturucu getireceği bilgisini alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Narkotik Grup Amirliği ile ortak operasyon yaptı. Kara yoluyla Doğubayazıt'a gelen şüphelilerin otele yerleştiğini tespit eden narkotik polisi, İran uyruklu P.S. ile A.N.'nin kaldığı odayı aradı. Yatağın altına gizlenen valizde, 26 paket halinde 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan P.S. ile A.N. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-06-16 11:23:06



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