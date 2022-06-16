Ağrı’da öğrenciler toplam 2 milyon 11 bin 246 kitap okudu

Ağrı’da “Okuyan Şehir Ağrı Projesi Ödülleri, eTwinning Kalite Etiketi Sertifikaları ve Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni”nde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”20212022 eğitimöğretim yılında Okuyan Şehir Ağrı projesi kapsamında ilimizde öğrenciler toplam 2 milyon 11 bin 246 kitap okumuştur” dedi.

Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Okuyan Şehir Ağrı Projesi Ödülleri, eTwinning Kalite Etiketi Sertifikaları ve Tekerlekli Sandalye Dağıtım Töreni” düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programda konuşan Vali Varol, “Milli Eğitim camiamızın yıl boyunca yürüttüğü proje ve çalışmaların nihayete erdiği bu güzel günde ve merasimde sizlerle birlikte olmanın verdiği memnuniyetle, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Eğitim yalnızca akademik çalışmalardan ibaret değildir. Akademik gelişimin yanında öğrencilerimizin çok yönlü bir şekilde yetiştirilmesi, bakış açılarının renklendirilmesi ve gerçek hayata atıldıklarında ihtiyaç duyacakları özelliklerle donatılması noktasında Ağrı’da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada bugün ödül törenini gerçekleştireceğimiz ‘Okuyan Şehir Ağrı’ projesini çok önemsiyorum. Bu yıl okullarımızın tamamına kütüphane kazandırılması, okullarımızdaki kitap varlığının ciddi oranda artırılması, okuma faaliyetlerinin çeşitli etkinliklerle zenginleştirilmesi için çok büyük bir emek ve gayret ortaya koyduk. Öğretmenlerimizin sahiplenmesi ve çocuklarımızın üzerindeki etkisine şahitlik etmesi ile projemiz klişeleşmiş okuma farkındalığı çalışmalarını aşarak okullarımızda etkinlik yoğunluğunu oluşturan önemli bir projeye dönüştü. Proje kapsamında 20212022 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen etkinliklere katılarak evlatlarımızın üzerindeki pozitif etkiye bizatihi şahitlik ettik. Başarı ile yürütülen proje kapsamında haziran ayına kadar okullarımızda 2 milyon 180 bin kitap okunduğunu ve öğrenci sayısı ile ortalaması alındığında bir öğrencimize 16 kitap düştüğünü, okul öncesi çağındaki öğrencileri, okuma yazmayı yeni öğrenen ve sınavlara hazırlandığı için akademik başarıyı önceleyen öğrencilerimizin sayısını göz ardı edince bu sayının 20’ye ulaştığını memnuniyetle belirtmek istiyorum” dedi.

Ağrı’da Milli Eğitim camiasının Avrupa Birliği programlarına katılımının önemli bir düzeyde olduğunu ifade eden Vali Varol, proje sunma ve projelerin kabulü noktasında Ağrı’nın nüfusu ve okul sayısı göz önüne alındığında öğretmenlerin önemli bir performans ortaya koyduğunu ve bu performansı Ağrı’nın genç ve dinamik eğitimci kadrosuna sahip olmasına borçlu olduğunu belirtti.

Küçük dokunuşlarla büyük meseleleri çözme gücüne sahip bir millet olduğumuzu vurgulayarak sözlerini sürdüren Vali Varol, “Engelli kardeşlerimize yönelik yürütülen çok önemli bir farkındalık çalışması sonucunda alınan tekerlekli sandalyeleri bugün engelli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir araya gelip güç birliği yaptığımızda küçük dokunuşların büyük ve güzel sonuçlar doğurduğuna şahitlik ettiğimiz bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“İlimizde öğrenciler toplam 2 milyon 11 bin 246 kitap okumuştur”

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna geldik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde eğitimin kalitesini daha da arttırmak için pek çok çalışmalar yaptık, projeler yürüttük. Bugün burada yürütülen çalışmaların bir kısmının ödüllerini takdim edeceğiz. Eylül ayından beri yürüttüğümüz Valiliğimizin himayelerinde “Okuyan Şehir Ağrı” projemiz kapsamında yaptığımız okuma saatleri, okul gazeteleri, tiyatro, masal ve şiir dinletisi etkinlikleri, kompozisyon ve münazara yarışmaları gibi hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle öğrencilerimizin sadece kitap okumalarını sağlamayı değil kitapları hayatlarının bir parçası haline getirmeyi hedefledik. Tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan bu etkinliklerde gördük ki bu proje çocuklarımızın okuma ve dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal açıdan da onlara katkı sağladı. Sonuç olarak 20212022 eğitimöğretim yılında “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında ilimizde öğrenciler toplam 2 milyon 11 bin 246 kitap okumuştur, bu 'Okuyan Şehir Ağrı' projesinin ne derece önemsendiğini bizlere açıkça göstermektedir. Değerli öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Diğer bir önemli çalışmamız ise 'Avrupa Birliği Belçika Merkezi Destek Servisi' tarafından yürütülen, ülkemizde ise 'MEB YEĞİTEK Ulusal Destek Servisi' tarafından koordine edilen etwinning projesidir. Etwinning, öğretmenlerin sanal bir sınıf ortamında öğrenciler ile çalışmasını sağlayarak ve dijital beceriler elde ederek öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmalarında katkı sağlamaktadır. Bu kapsam ilimizde etwinning projesi yapan okullarımız ve öğretmenlerimiz 'Brüksel Merkezi Destek Servisi' tarafından verilen ‘Avrupa Kalite Etiketi Sertifikası’ ve 'Ulusal Destek Servisi' tarafından verilen ‘Ulusal Kalite Etiket Sertifikası’nı almaya hak kazanmışlardır. İlimizde toplamda 26 adet ‘Avrupa Kalite Etiketi’ ve 60 adet ‘Ulusal Kalite Etiketi’ kazanan öğretmenimiz vardır. Okullarımızda ise ‘Avrupa Levhası’ alan okul sayısı 21 iken ‘Ulusal Levha’ alan okul sayısı 56’dır. Öğretmenlerimizi ve okullarımızı bu gayretli çalışmaları için tebrik ediyorum. Az önce de bahsettiğim gibi öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra sosyal açıdan da desteklemeyi her zaman önemsiyoruz. Bu bağlamda engelli bireylere aslında hayatın engelsiz olduğunu hissettirmek amacıyla çıktığımız bu yolda sadece onlara destek olmakla kalmayıp aynı zamanda gençlerimize de sosyal sorumluluk bilinci kazandırarak bu yolda hep birlikte olduğumuzu gösterdik. Öğretmenler Anadolu Lisesi tarafından başlatılan 'Bir Kapak, Bir Umut Kampanyası' kapsamında öğrencilerimizin gayretleriyle 4 kardeşimizi daha tekerlekli sandalye ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyu ilimizde eğitim ve öğretim kalitesini daha da arttırmayı bizlerle birlikte amaç edinip çalışan, öğrencilerimizi her daim destekleyen başta Valiliğimiz olmak üzere tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, öğrencilerimize sevgilerimi iletirim" ifadelerini kullandı.



"Okuyan Şehir Ağrı” Projesinin ödülleri sahiplerini buldu

Ağrı Valiliğinin koordinesinde; öğrencilerin kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak ve iç dünyalarını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirilen, yıl boyunca düzenlenen farklı etkinlikler ve yarışmalarla okunan kitapların pekiştirilmesi faaliyetlerini kapsayan 'Okuyan Şehir Ağrı' projesi kapsamında ödül töreni gerçekleştirildi. 'Okuyan Şehir Ağrı' projesi kapsamında 20212022 eğitim öğretim yılında en çok kitap okuyan öğrenciler; 48 bin 576 sayfa ile Cumhuriyet İlkokulundan Elifsu Kimsun, 42 bin 698 sayfa ile Hamur Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulundan Havva Nur Ödemiş ve 67 bin 44 sayfa ile Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden İkranur Karasu oldu. Yapılan kompozisyon yarışmasında temel eğitim kademesinde Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulundan Serap Alparğu ile ortaöğretim kademesinde Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesinden Didem Oruç rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Münazara yarışmasında ise temel eğitim kademesinde Nisa Kaya, Muhammed Karaboğa ve Nurmina Taşçı birinciliği okulları Hamur Osmangazi Ortaokuluna kazandırırken ortaöğretim kademesinde birincilik Sümeyye Cengiz, Büşra Taşpınar ve İdal Aydemir ile Taşlıçay Anadolu Lisesinin oldu. “Okuyan Şehir Ağrı” projesi kapsamında gerçekleştirilen münazara ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan ve en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri Vali Varol tarafından takdim edildi.



eTwinning Kalite Etiketi sertifikaları ve okul levhaları dağıtıldı

20202021 eğitim öğretim yılında, eTwinning kapsamında Ağrı’da başvurusu yapılan ve onaylanan 87 projenin yürütücüsü olan öğretmenlere kalite etiketi ve 81 okula okul levhası, düzenlenen programla takdim edildi. Yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleri çerçevesinde bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde aktif kullanımıyla Avrupa'da ve ülkemizde öğretmenler arası paylaşımın sağlanması, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dili kullanma becerilerinin arttırılması amacıyla uygulanan eTwinning programı kapsamında onaylanan 87 proje sonucunda 60 Ulusal Kalite Etiketi, 27 Avrupa Kalite Etiketi öğretmenlere dağıtıldı. Öğretmen, öğrenci ve idarecilerin emekleriyle yapılan eTwinning projeleri onaylanan 81 okula da “eTwinning Okulu Levhası” verildi.



"Bir Kapak Bir Umut Projesi” kapsamında alınan tekerlekli sandalyeler sahipleriyle buluşturuldu

Öğretmenler Anadolu Lisesi tarafından Ağrı genelinde bulunan okullarda sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen “Bir Kapak Bir Umut” projesi kapsamında toplanan kapakların geliri ile alınan tekerlekli sandalyeler özel gereksinimli bireylere teslim edildi. Çocuklarda farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığın gelişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje sonucunda alınan tekerlekli sandalyelerle özel gereksinimli bireylere, yaşamlarını başkalarına bağımlı kalmadan sürdürebilmeleri noktasında katkıda bulunuldu. Düzenlenen programa Vali Varol’un yanı sıra Vali Yardımcısı V./Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çabaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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