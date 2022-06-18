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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS öncesi öğrencilere çay ve simit ikramı

İHA

YKS öncesi öğrencilere çay ve simit ikramı

Ağrı Gençlik Merkezi öğrenci ve velilerine; Çay, Simit ve su ikramında bulundu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Ağrı Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giren üniversite adayları ve velilerini unutmadı.
Ağrı Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençleri Ağrı Merkez, Patnos ve Doğubayazıt ilçe okullarda sınava girecek öğrencilere çay, su ve simit ikramında bulundu. Farklı noktalarda bulunan okullarda kurulan stantlarda öğrenciler ve veliler sınav öncesi gönüllü liderler tarafından ikram edilen çay ve simit ile kahvaltı yaptı.
Ağrı Gençlik Merkezi Liderlerinden Cihangir Aslan yapmış olduğu açıklamada, “Sınav gününde kahvaltı yapmaya bile zaman bulamayan öğrencilerimize ve değerli ailelerine kahvaltılık ikram ederek sınavlarında başarı diledik. Uygulamamız Pazar günü yine devam edecektir” dedi.

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