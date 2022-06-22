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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyadin Belediyesi 4,5 milyon lira borç ödedi

İHA

Diyadin Belediyesi 4,5 milyon lira borç ödedi

Ağrı’nın Diyadin ilçe Belediye Başkanlığına kayyum atanmasının ardından belediye, 4,5 milyon lira borç öderken, 45,5 milyon liralıkta yatırım yaptı.
İçişleri Bakanlığı görev yapan kayyum belediyelerinin bugüne kadar yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Bakanlık yapılan değerlendirmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Değerlendirmeler sonucunda Ağrı’nın Diyadin ilçe belediyesinde özellikle geçtiğimiz Mart ayında Muğla’nın Fethiye ilçesine tayini çıkan Kaymakam Alper Balcı döneminde yapılan yatırımlar dikkat çekti.
Belediyeye kayyum atandıktan sonra, Diyadin Belediye Başkanlığı’nca ilçeye kazandırılan Tekstil Atölyesi, Kilitli Parke Taşı Üretim Fabrikası, Kayak Pisti ve Kafe ile Kadın Bekleme Salonu gibi projeler, ilçeye önemli katkı sağlarken, 60 kilometre stabilize yol, 18 kilometre içme suyu şebeke hattı, 20 bin metrekare kilitli parke yapımı, 3 kilometre içme suyu isale hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı, 1,2 kilometre dere ıslahı, 1 adet spor tesisi, 10 adet sosyal etkinlik alanı yapımı ve kentin güzel ve yeşil olması için 2 bin 200 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
İlçede ayrıca, 4 adet taziye evi bakım ve onarımı, 5 bin 179 aileye gıda yardımı, bin 751 kişiye giyim yardımı, 3 bin 608 öğrenciye kitap ve kırtasiye yardımı, 509 yaşlı ve bakıma muhtaç kişiye yardım, 598 addet hoş geldin bebek nikah paketi taziye paketi, bir adet Pazar yeri yapılırken Kadın Yaşam Merkezinde açılan 4 kurstan 48 kişi yararlandı.

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