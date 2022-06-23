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İranlı yolcu, 1 kilo afyon sakızı yutmuş

DHA

İranlı yolcu, 1 kilo afyon sakızı yutmuş


Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da, uygulama sırasında durdurulan otobüsteki İran uyruklu M.H.'nin midesinden, 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı çıkarıldı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlurla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otobüste yolculuk eden İranlı M.H.'nin üzerini aradı. Polisin midesindeki şişlikten şüphelendiği M.H., 6 kapsül halinde 62,35 gram afyon sakızını kustu. Hastaneye götürülen M.H.'nin çekilen röntgeninde mide ve bağırsak kısmında başka kapsüller bulunduğu da görüldü. Ek gözaltı süresi alınan şüpheli, doğal yollarla mide ve bağırsağındaki afyon sakızlarını çıkardı. 
Midesinden 102 kapsül halinde 1 kilo 126 gram afyon sakızı çıkarılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-06-23 11:02:48

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