Ağrı’da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, DoğubeyazıtGürbulak yolu üzerinde durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan İ.K. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında sigara kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.