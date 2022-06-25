Ağrı’da çiftçiyi korkutan dolu

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde yağan dolu, ekin yapan çiftçileri korkuttu.
Öğlen saatlerinde başlayan dolu, arpa, buğday ve diğer ekinli ürünler için tehlike oluşturdu. Şeker tanesi büyüklüğünde yağan dolu arazilere ciddi zararlar veriyor.
Çiftçiler ekinleri zarar görmesinden büyük tedirginlik duydular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.