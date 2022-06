Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz (2)

'DARALMA SİZİ ÜMİTSİZLİĞE DÜŞÜRMESİN'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Ağrı İl Teşkilatı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Türkiye'nin büyük badireleri atlata atlata bugünlere geldiğini söyleyen Bozdağ, "Yarınlara yürüyüş de öyle kolay olmayacaktır. Sadece Türkiye'nin içinde değil, Türkiye'nin dışında da Türkiye'ye dönük kötü hesap sahipleri var. Türkiye'nin bütün bu hesapları, milletiyle el ele olan milletiyle aynı istikamette yürüyen, samimi kadrolar ve iktidarlar çözebilir, bozabilir. Biz bugüne kadar son 20 yılda ülkemiz için hayırlı, yararlı olduğuna inandığımız büyük adımları atarak bugünlere gedik. Ancak bugünlerde ekonomide ve diğer alanlarda bazı sıkıntılarımız var elbette" dedi.

"Ekonomimizin her alanda olduğu gibi daha iyi olması bizim hükümetimizin ana hedeflerinden biridir" diyen Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

"Son 20 yıl içerisinde biz ekonomide büyük değişimleri sağladık. Milli geliri artırdığımız gibi bütçeyi de ihracatı da artıran adımlar attık. Refahı artırdık. Ev araba sahibi olmayan sabit gelirler arasında neredeyse kalmadı. 20 yıla yakın süredir büyük bir değişimi hayatının her alanında yaşadık. Şu anda bir daralma, bir sıkıntı var. Son 20 yılın 19 yılında iyi giden işlerin bir yılda dünyada yaşanan daralma, savaş, pandemi ve başka sebeplerin tesiriyle biraz daralmaya gitmesi sizi asla ümitsizliğe düşürmesin. Çünkü biz 2002'de iktidara geldiğimizde şunu çok net söyledik; '3 yıl bizden bir şey istemeyin' dedik. Türkiye'nin gerçeklerini görüyor, ekonomik sıkıntıları biliyor, çözümü hayata geçirmek için zamana ihtiyacımız olduğunun farkındaydık. Onun için vatandaşımızla samimi konuştuk. Gücümüzü, hedeflerimizi, olan arızaları, sıkıntıları gidermek için ihtiyacımız olan zamanı dikkate alarak milletimizle 3 Kasım 2002'de öyle ahitleştik ve vatandaşımız bize yetki verdi."

'ADETA IMF, TÜRKİYE'NİN SİYASİ VE EKONOMİK KAYYUMUYDU"

"O günden bugüne baktığımız zaman IMF boyunduruğundan Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti kurtardı. IMF'yi gönderdik. Adeta IMF, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik kayyumuydu" değerlendirmesi yapan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

"İktidarlar, o kayyumun gözüne, işaretine bakardı, biz gönderdik ve bütün borçlar ödedik. Milli geliri 10 bin doların üstüne çıkardık, şimdi biraz aşağı geriledi. 2008'de finans krizi yaşanırken Türkiye'yi teyet geçti. Bu dönemi de en az maliyetle atlattık. Gezi olayları Türkiye'ye ekonomik anlamda siyasi anlamda büyük bedeller ödetmek için büyük bir kalkışmaydı. Onu da geçtik 17-25 Aralık ve darbe teşebbüsü büyük bedel ödetmek üzere hazırlanmış plan, programlardı. Milletimizle beraber bunu da aşmayı başardık. 2018 seçimlerinden sonra ekonomimize dönük çok aleni saldırdılar oldu. Onu da geçtik. Bütün bunları şunun için söylüyorum dün bütün ekonomimize dönük saldırılardın hepsini bertaraf eden güçlü bir irade var Türkiye'de. Ve o irade iktidarda. Şimdi yaşanan bu ekonomik sıkıntıları aşacak olan çözecek olan, yarın ülkemizi daha iyi hale getirecek olan AK Parti kadroları ve lideri sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Biz yapmadıklarımız yapamayacaklarımızı söylemiyoruz. Yaptıklarımızı referans alarak diyoruz ki dün yaptık, bugün de yapacağız, yarın da yapacağız. Diğerlerinin yapacağı bir şey yok."

KADINLARIN HAK VE HUKUKLARI

Kültür ve kongre merkezinde toplantıda kadın haklarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları da anlatan Bozdağ, şunları söyledi:

"AK Parti iktidarları kadın hakları, kadına karşı şiddet, kadın cinayetleriyle mücadele konusunda daima kadından yana taraf olmuştur. Ceza kanunumuzda diğer kanunlarımızda çok ciddi değişiklikler yaptık. Daha önce altsoy, üst soy birine karşı cinayet işlenirse en ağır ceza verilirken kardeşe, eşe, boşanmış eşe ya da kadına karşı işlenmesi halinde cezalar nitelikli değildi. Yaptığımız düzenlemelerle eşe, boyanmış eşe kadına karşı işlenen cinayetleri, kardeşe karşı işlenen cinayetleri, töre saikiyle işlenen cinayetleri Türk Ceza Hukuku'nda en ağır cezai yaptırım olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini yasamıza koyduk. Aile içi şiddeti resen takip edilen suçlar arasına aldık. Bütün amacımız dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, hukukumuzun bize emri olan kadın hukukuna riayeti, onların hukukunu korumayı güçlü bir şekilde hayata geçirdik. Biz kadın konusunda yapılacak her olumlu adımı atmada kararlıyız. Kadınların haklarını koruma konusunda daima tarafız. Adalet Bakanlığı'nın öncelikli değişmez gündemi kadınlarımızın hak ve hukukunu korumak, onlara yönelen cinayetleri, şiddeti, kötülüğü ve suçu önleme konusunda ciddi mücadele etmektir. Ne gerekiyorsa onları tereddütsüz hayata geçirmektir."

'SİYASETÇİLER VE HUKUKÇULAR KAFA YORSUN'

Haksız tahrik uygulamasını da tartışmaya açtıklarını ifade eden Bakan Bozdağ, "Son yaşanan tartışmalar çerçevesinde buradan görülen davalardan bağımsız olarak ifade etmek isterim ki 'haksız tahrik' uygulaması konusu Türkiye'nin tartışmasına açılmıştır. Bizzat bunun tartışılmasını Adalet Bakanınız olarak ben istedim. Çünkü tasarlayarak, ya da canavarca hisle, eziyet ederek cinayet suçu işleyenlere o haksız tahrik indirimi yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Yapılacaksa bunun ölçüsü olmalı mı olmamalı mı? Bu konuyu Türkiye'nin tartışmasına açtık. Hukukçularımız, siyasetçilerimiz, konuya kafa yoran herkesi fikirlerini açıklamaya davet ettik. Adalet Bakanlığı olarak mukayeseli hukuku inceliyor, dünyanın diğer ülkelerinde uygulamanın nasıl olduğunu değerlendiriyoruz. Bunun sonucunda bu alanda yaşanan sorunları çözecek adımları atmada kararlı olduğumuz ifade etmek isterim" dedi. (DHA)Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-06-25 18:49:40



