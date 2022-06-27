

Ramazan DEMİR- Özkan AYDIN/AĞRI- IĞDIR, (DHA)AĞRI ve Iğdır illerinde etkili olan sağanak yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı Dağı'ndan sel suları ile gelen kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan karayolu ulaşıma kapandı. Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda da birçok araç karayolunu kaplayan sel sularına saplandı. Sel suları nedeniyle gümrük kapılarında görevliler zor anlar yaşıdı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından rüzgar ve sel uyarısı yapılan Ağrı ve Iğdır´da saat 16.00 sıralarında sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika yağan yağmur Iğdır'ın Aralık ilçesinde ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak ve Gürbulak köyleri ile İran'a açılan Gürbulak Gümük Kapısı'nda etkili oldu. Aralık ilçesi Ortaköy mahallesinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kaya parçaları Iğdır ile Nahçivan arasında ulaşımın sağlandığı karayoluna aktı. Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı ile bölgeye İl Özel İdare ve Karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenmesi uzun süreceği için araçların Aralık ilçe merkezinden geçişi sağlandı. Iğdır'ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası Iğdır-Nahçivan karayolunda birçok aracın çamura saplandığını, ancak can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını ifade etti.

'BiRÇOK OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ'

Ağrı Dağı'nın diğer tarafında olan Doğubayazıt ilçesinde ise sel suları hem Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hem de ilçeye bağlı Karabulak ve Gürbulak köylerinde etkili oldu. Sel suları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli memurlar zor anlar yaşadı. Sınır kapısındaki TIR parkında birçok otomobil ve TIR, sulara gömüldü. Gürbulak köyünde ise bazı evlerde hasara neden oldu. Selin meydana geldiği bölgelerde İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA

2022-06-27 19:48:16



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