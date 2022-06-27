Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı ve Iğdır'daki sel gümrük kapılarını olumsuz etkiledi

DHA

Ağrı ve Iğdır'daki sel gümrük kapılarını olumsuz etkiledi


Ramazan DEMİR- Özkan AYDIN/AĞRI- IĞDIR, (DHA)AĞRI ve Iğdır illerinde etkili olan sağanak yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Ağrı Dağı'ndan sel suları ile gelen kaya parçaları nedeniyle Iğdır-Nahçıvan karayolu ulaşıma kapandı. Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda da birçok araç karayolunu kaplayan sel sularına saplandı. Sel suları nedeniyle gümrük kapılarında görevliler zor anlar yaşıdı. 
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından rüzgar ve sel uyarısı yapılan Ağrı ve Iğdır´da saat 16.00 sıralarında sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika yağan yağmur Iğdır'ın Aralık ilçesinde ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak ve Gürbulak köyleri ile İran'a açılan Gürbulak Gümük Kapısı'nda etkili oldu. Aralık ilçesi Ortaköy mahallesinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kaya parçaları Iğdır ile Nahçivan arasında ulaşımın sağlandığı karayoluna aktı. Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşların ihbarı ile bölgeye İl Özel İdare ve Karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenmesi uzun süreceği için araçların Aralık ilçe merkezinden geçişi sağlandı. Iğdır'ın Aralık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası Iğdır-Nahçivan karayolunda birçok aracın çamura saplandığını, ancak can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını ifade etti.
'BiRÇOK OTOMOBİL SULARA GÖMÜLDÜ'
Ağrı Dağı'nın diğer tarafında olan Doğubayazıt ilçesinde ise sel suları hem Gürbulak Gümrük Kapısı'nda hem de ilçeye bağlı Karabulak ve Gürbulak köylerinde etkili oldu. Sel suları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli memurlar zor anlar yaşadı. Sınır kapısındaki TIR parkında birçok otomobil ve TIR, sulara gömüldü. Gürbulak köyünde ise bazı evlerde hasara neden oldu. Selin meydana geldiği bölgelerde İl Özel İdaresi, Karayolları ve AFAD ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez DHA
2022-06-27 19:48:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Ağrı'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
Başkan Sayan'dan belediye işçilerine yüzde 50 zam
YEREL HABERLER Başkan Sayan'dan belediye işçilerine yüzde 50 zam
Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ...
Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Minibüs akaryakıt istasyonun fiyat panosuna çarptı: 2 ...
Ağrı’da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da araç direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Bunları halkımızın başına bela ediyorlar" Sayan, gençlerin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "Bunları halkımızın ...
Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele ...
Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele ...
Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele alınmasında fayda görüyoruz
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Orman yangınlarında cezaların ele ...
Ağrı’da çiftçiyi korkutan dolu
YEREL HABERLER Ağrı’da çiftçiyi korkutan dolu
Ağrı'da konuşan Bakan Bozdağ: “Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur, anayasal ve yasal sorun çıkarmak isteyenler boş yere gayret ediyorlar” “Cumhurbaşkanımızın orman yangınlarındaki idam yaptırımı açıklamasını bakanlık olarak değerlendirmeye aldık”
YEREL HABERLER Ağrı'da konuşan Bakan Bozdağ: “Cumhurbaşkanımızın ...
Adalet Bakanı Bozdağ Ağrı’da
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ Ağrı’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.