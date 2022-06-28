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Ağrı’da bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

Ağrı’da bir otobüse zulalanmış 4400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı’da bir otobüsün arka koltuk arkasına yaptırılan gizli bir bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliğine bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesi ve men edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde İran’dan ülkeye kaçak sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit ettikleri otobüsü DoğubayazıtGürbulak Yolu üzerinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde aracın arka koltuk arkasına sonradan yaptırılan ve zula diye tabir edilen gizli bölme içerisinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İran uyruklu olan sürücü H.T ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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