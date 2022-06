Ağrıspor kaderini değiştirecek hamleyi bekliyor

Ağrıspor Kulübü'nün, biriken borçları ödeyemediği için kulübü devredecekleri iş insanının kulüp isminde yapacağı değişikliği öğrenen ve tepki gösteren taraflar ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kulübün kaderini değiştirecek hamle için hazırlık yapıyor.

Bir süre önce Ağrı’nın gündemine oturan Ağrıspor Kulübü'nün devredileceğine yönelik yapılan açıklamaların ardından kulüp isminin değişeceğini öğrenen Ağrıspor taraftarları sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrıspor’da isim değişikliğine müsaade etmeyeceklerini ve Ağrı Belediyesi olarak Ağrıspor’un borçlarına talip olduklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bunun üzerine basın toplantısı düzenleyen Ağrıspor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, kulübün destek noktasında yetersiz kaldığını ve kulübü ayakta tutabilmek için yaptıkları borçları ödeyecek durumda olmadıklarını ve borçlar karşılığında kulübü yine Ağrılı bir iş insanına devretme kararı aldıklarını söyleyerek, “Gidip Ağrılı iş insanıyla anlaştık. 11 milyon 200 bin liraya firmayla anlaştık. Ben anlaşma yaparken karşı tarafa isim değişikliği yapıp yapmayacağını sormadım. Çünkü durum çok kötüydü bunları sorup vazgeçirmek istemedim. Onlar da haklı olarak almışken kendi ilçeleri olan Doğubayazıt’ta oynamak istediler. Bu durumu basına duyurdular. İsim değişikliğini öğrenen Ağrılı halkımız haklı olarak bu duruma tepki gösterdi. Ama ben de son çare olarak bu yola başvurdum” İfadelerine yer verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’la konuştuğunu ve kulüp adına faydalı olabilecek her şeyi kabul ettiklerini söyleyen Mehmet Yıldırım, “Savcı Sayan’ın paylaşımlarını gördükten sonra oraya gittim. Savcı beyin tutumu gayet güzeldi. Bu takımı götürmelerine izin vermeyeceğini söyledi. Devredilmesine engel oldum. Engel oldum ama takımı da ortada bırakamam dedi. Çok hoşuma gitti. Bize söylediği şey bütün borçları ödeyeceği ve yeni bir yönetimle devralıp yönetmek istedikleri oldu.

Savcı beyin çağrısına karşı benim söyleyeceklerim, bu borcu ödemeleri ve yapılacak hamlenin bir an önce masaya yatırılması gerektiğidir. Renk ve logo değiştirilmeden bir an önce çalışmalara başlanılmasını istiyorum” dedi.

