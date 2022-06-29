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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da 57 yıllık husumet barışla noktalandı

İHA

Ağrı'da 57 yıllık husumet barışla noktalandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Şipki aşiretine mensup akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 57 yıldır süren husumet, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimiyle barışla sonuçlandı.
İlçeye bağlı Dikme köyünde oturan Hasan Öztürk ile Dönertaş köyünde oturan Abdullah Sarıboğa’nın aileleri arasında 57 yıl önce Gevirlot mevkiindeki arazi anlaşmazlığı sonucu husumet başladı. Yıllardır Öztürk ile Sarıboğa ailelerini barıştırmak için birçok girişimden sonuç alınamayınca Başkan Sayan aileleri barıştırmaya karar verdi. Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Gürses, İlçe Emniyet Amiri Eren Kara, İlçe Müftüsü Mustafa Solhan ve iş adamı Fevzi Sayan, husumetli aileler arasında adeta mekik dokudu. Yapılan görüşmelerin ardından Tutak Öğretmenevi'nde bir araya gelen iki aile, aralarındaki husumeti sonlandırdı. Bölgenin kanaat önderlerinden Fevzi Sayan’ın uzun süredir devam eden girişimleri sonrası Tutak’ın diğer kanaat önderleri, din adamları, muhtarlar ile ilçe protokolünün hazır bulunduğu barış töreni, Kur’anı Kerim ve dualar okunmasıyla başladı.
Kaymakam Aslantatar, yaptığı konuşmada Hz. Nuh'un mirası olan kardeşlik, birlik ve beraberlik düsturuyla bu topraklarda el ele gönül gönüle birlikte yaşadıklarını, yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Aslantatar, “57 yıl önce yaşanan bu olayı unutmak istiyoruz. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip, yarına hep birlikte gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi saygı bağlarını yeniden yeşertip yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Başta Ağrı Belediye Başkanımız Sayın Savcı Sayan Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için ona destek veren, bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun” dedi.
Başkan Sayan ise, Kürtçe yaptığı konuşmada ailelere seslenerek, daha önceden yaşanmış bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması için gençlere sahip çıkılmasını istedi. Sayan, her iki aileye de teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yüzlerce kişinin katıldığı barış töreninde iki aile fertleri, oluşturulan Kur’anı Kerim köprüsü altından geçerek dualar eşliğinde el sıkıştı. Program, yapılan duaların ardından verilen barış yemeği ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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