Çocuklar 'Çocuk Şenliği'nde eğlendi

Ağrı’da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla, Çocuk Şenliği düzenlendi.

Ağrı Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenlik öncesinde, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar, “Haydi Ağrı Koruyucu Aile Olalım” pankartı eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi’nden başlayarak Millet Bahçesine kadar bisiklet turu düzenledi.

Bisiklet turu sonrasında Ağrı Millet Bahçesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Çocuk Şenliği’nde ilk olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, çocuklara aile olan koruyucu ailelere yönelik gönderdiği mesaj okundu.

Emine Erdoğan mesajında: “Kıymetli Koruyucu Ailelerimiz, sizin yüce gönlünüz ve yüksek sorumluluk duygunuz sayesinde çocuklarımız sevgiyle büyüyor. Bir çocuğa yuva olup sevgi ve emek vermenin değeri ölçülemez. Umutla yarınlara hazırladığınız evlatlarımız hepimizin geleceği. Devletimiz her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edecek. Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Hepinize en kalbi duygularla teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Ardından şenlikte konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol; Anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplerle değil merhametle mümkün olduğunu vurguladı. Vali Varol, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocukların sorumluluğunu, devlet denetiminde geçici süreyle koruyucu ailelerin üstlendiği aile merkezli modellerle çocukların aile ortamında büyümesinin amaçlandığını belirterek can bağı ile aile kuran koruyucu ailelerin gününü kutladı.

‘Ülke geneli ve ilimizde Koruyucu Aile farkındalık seferberliği başlatılmış durumda.’

Programda konuşan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim de durumu müsait her vatandaşa “Koruyucu Aile” olmaları noktasında davette bulunarak, “Koruyucu Aile kavramını, şu şekilde açıklayabiliriz. 2565 yaş arası Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olan, kendi geçimini kendi yapabilecek, devlet desteği olmadan çocuğa bakabilecek ve Türkiye’de olan her vatandaşımız ‘Koruyucu Aile’ olabilir. Bu manada kendi ailesi bakımına muktedir olamamış, devlet koruması altına alınmış çocuklarımızın, içerisinden anne babası var ya da yok. Durumu sosyal inceleme ile netleştirilmiş, ailelerimizin çocuklarına Koruyucu Aile olma cihetinde başvuru birimlerimize yapılacak başvurular bu başvuruyu yapan kimselerinde incelemeleri yapılıp, durumları tespit edildikten sonra koruyucu olma cihetinde yaklaşık olarak 23 ay içerisinde çocuklarımız ailelere teslim edilebiliyor. Biz bu yıl ilkini ilk defa 30 Haziran da bu farkındalık günü ile Cumhurbaşkanımızın eşlerinin himayelerinde başlatılan bir programla düzenledik. Şu anda ülke geneli ve ilimizde Koruyucu Aile farkındalık seferberliği başlatılmış durumda. Bu nokta da koruyucu aile sayısını arttırma noktasında gayret ile çalışmaya başlayacağız. Bu noktada çocukların koruyucu aile olabilmesinin dayanakları ise şu şekildedir; Çocuk Hakları Sözleşmesinin 20. Maddesi, TCK’nın 347’nci maddesi, 28 sayılı SHÇEK Kanunu ve 633 sayılı KHK’nın 2’inci ve 8’inci maddelerine dayanarak gerçekleşmektedir. Koruyucu Aile çeşitlerimizde Ağrı’da pandemi öncesinde 11 idi. Fakat pandemi de hiçbir program uygulayamadığımız için koruyucu ailelerimizin bir kısmının çocukları yaşlarını doldurarak mezun oldular. Bir ailemizden çocuklara iyi bakmadığı için geri almak zorunda kaldık. Bir aile de çocukları teslim etmek istediler. Dolayısıyla şu anda 4 koruyucu ailemiz var. Şu anda müracaat eden iki ailemizin incelemesi devam ediyor. Bu manada ben bütün ildeki ebeveynlerden koruyucu aile olmaları noktasında davette bulunmak istiyorum. Koruyucu aile olmak için illa evli olmak gerekmiyor. Kendi geçimini sağlayabilen herhangi bir birey şartları taşıdığı halde koruyucu aile olabilir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bakım hizmeti alan çocukların şiirler okuduğu, halk oyunlarının sahnelendiği, mehteran gösterisinin yapıldığı Çocuk Şenliği’nde koruyucu ailelere plaket takdim edildi.

Daha sonra, Millet Bahçesi’nde kurulan atölyeleri tek tek ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, aile içi iletişim ve etkili ebeveynlik konusunda ailelerin bilgilendirildiği, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Bakım Merkezlerinde hazırlanan el sanatları ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın “Koruyucu Aile” uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Koruyucu Aile Günü’nde koruyucu ailelerin Ağrı Millet Bahçe’sinde bir araya geldiği Çocuk Şenliği’ne, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Funda Varol’un yanı sıra Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve eşi Leyla Özen, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

