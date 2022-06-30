Köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti

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Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı),(DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin (2) ile ablası Nehir Aktekin (5) yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Asaf, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 14 Haziran'da Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evlerinin önünde oynayan Nehir Akdilek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Nehir, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken bu kez kardeşi Ali Asaf'a öğle saatlerinde aynı yerde köpekler saldırdı. Çevredekilerin kurtardığı Ali Asaf, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 15 gün tedavi gören Ali Asaf, yaşam savaşını kaybetti. Ali Asaf, Akdilek köyünde toprağa verilirken, ablasının tedavisinin ardından taburcu olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2022-06-30 17:10:37



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