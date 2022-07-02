Başıboş köpeklere Patnos Belediyesi herhangi bir önlem almayınca, çocuklar sürekli saldırıya uğradı Çocuklarının belediye ve hastane ihmali yüzünden öldüğünü söyleyen anne ve baba gözyaşlarını tutamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başıboş köpeklere Patnos Belediyesi herhangi bir önlem almayınca, çocuklar sürekli saldırıya uğradı Çocuklarının belediye ve hastane ihmali yüzünden öldüğünü söyleyen anne ve baba gözyaşlarını tutamadı

İHA

Başıboş köpeklere Patnos Belediyesi herhangi bir önlem almayınca, çocuklar sürekli saldırıya uğradı Çocuklarının belediye ve hastane ihmali yüzünden öldüğünü söyleyen anne ve baba gözyaşlarını tutamadı

Ağrı’da, köpek saldırısından sonra enfeksiyon kaparak hayatını kaybeden Ali Asaf Aktekin’in ailesi, çocuklarının belediye ve hastanenin ihmali yüzünden öldüğünü iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Akdilek köyünde, kardeşiyle beraber evlerinin önünde otururken köpek saldırısına uğrayan Ali Asaf Aktekin hayatını kaybetmişti. Günlerce yaşam mücadelesi veren çocuğun, hastane çalışanlarının durumu kötüye gitmesine rağmen müdahale etmemesi nedeniyle enfeksiyon ve oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği iddia edildi. Yaşananları gözyaşları içinde anlatan anne ve baba, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttuğu hastane ve belediyeden şikayetçi oldu.
“Çocuğum nefes alamıyordu ama eve gönderdiler”
Başıboş köpeklerin yakalanması için defalarca Patnos Belediyesine başvurduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığı için çocukların sürekli köpek saldırısına uğradığını söyleyen anne Sibel Aktekin, çocuğunun hastanede tedavi altına alınmadığı ve ihmalden dolayı enfeksiyon kapması sonucu hayatını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Aktekin, “Ben kızımla balkonda otururken Ali Asaf içerde uyuyordu. Daha sonra uyanıp bizim yanımıza geldi. Ben çay demlemek için içeriye girdim. Adım atar atmaz kızımın çığlığını duydum. Birbirleriyle kavga ettiklerinin düşündüm. Yanlarına koştum. Bir baktım köpek var. Kızım kardeşini korumak için kendisini üzerine atmıştı ama küçük oğlumun kafası dışarda kalmıştı. Köpekte kafasını tutmaya çalışıyordu. Onları o halde görüp çığlık atınca köpek kaçtı. Çocuğu kanlar içinde görünce eşarbımı kafasına bastırıp direkt hastaneye gittik. Doktor çocuğumu muayene etmeye geldi ama tek gördüğüm yaranın üzerine bir ilaç sürdükleri. Çocuğumun kafasını yıkamadılar bile. Zımba dikişler vurup pansuman yapıp kapattılar yaranın üzerini. Ne serum verdiler ne de hastaneye yatışı yapıldı. Direkt eve gönderdiler. Olaydan birkaç gün sonra çocuğumu hastaneye götürdüm, gözlerine bakan doktor gözünün enfeksiyon kaptığını ve acilen ameliyata alınması gerektiğini söyledi. Ameliyattan sonra çocuğumun gözü iyileşti. Bir süre sonra çocuğum yavaş yavaş rahatsızlanmaya başladı. Halsizdi, bitkindi. Sürekli kusuyordu. Kayınbiraderimi aradım ve durumu anlattım. Geldi hastaneye gittik. Doktor çocuğumu muayene etti. Serum taktılar. Çocuğum nefes alamıyordu. Meyve suyu verdim ama nefes alamadığı için boğazında kaldı. Ben de serumla birlikte alıp doktorun yanına gittim. Doktor muayene etti, bir şeyinin olmadığını ve serum bittikten sonra gidebileceğimizi söyledi. Bizde eve geldik, çocuğumu uyutmaya çalıştım ama çok halsizdi. Dayanamadım kayınbiraderimle beraber yine hastaneye geldik. Çocuğumu elimden alıp bana geri vermediler. Çocuğun kalbi durmuş dediler. Vana gittik. Çocuk nefes alamadığı için kalbi durmuş ve başındaki yara enfeksiyon kapmış” dedi.
“Tedavisi yapılsaydı kaderinde var derdik ama bu ihmal”
Muğla'da inşaat işçisi olarak çalışan baba Yıldırım Aktekin, hastanenin çocuklarını sevk bile edemediklerini ve kendi imkanlarıyla Van’da yer ayarlayıp götürdüklerini dile getirerek, “Kuduz aşısının son dozundan sonra eşim beni arayıp çocuğun hasta olduğunu söyledi. Ben de hastaneye gitmelerini söyledim. 1 saat sonra tekrar aradığımda doktorun bir şey olmadığını ve serum verdiğini ama çocuğun hala aynı olduğunu söylediler. Onları eve göndermişler. Eve geldikten sonra beni tekrar aradılar ve çocuğun nefes almadığını ölü gibi yattığını söylediler. Abimle beraber çocuğu hastaneye yetiştiriyorlar. Orada kalbimin yarım saattir durduğunu, yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürüldüğünü söylüyorlar. Çevre illere sevk etmek için yer arıyorlar ama bulamıyorlar. Biz birkaç akrabayı arayıp hastanede yer ayarladık. Hastane yer bile bulamadı bize. Biz kendi imkanlarımızla bulduk. Çocuğu alıp oraya götürdüler. Ben sonraki gün aradığımda doktorun çocuğun durumunun çok ağır olduğunu, yaşarsa bile felçli kalacağını söylediklerini söylediler. Abimi aradım bana Ali Asaf’ın vefat ettiğini söylediler. Çok ihmal var. Adli tıpta köpeğin dişinin çocuğun kafasına girdiğini söylemişler. Bu nasıl hastane. En az 1520 gün hastanede tutmaları gerekirdi. Tüm tedavilerini yaptıktan sonra ölseydi kaderinde var derdik ama bu ihmal. Bizi bu öldürüyor. Belediyeye kışın şikayette bulunduk köpekler çocuklara saldırıyor diye. Ben çocuğuma zaten yetişemedim. 3 aya yakındır çalışıyordum. Doktorlar hiçbir detaya girmeden nasıl sıyrık deyip gönderiyorlar. Adli tıp köpeğin dişinin 23 santimetre çocuğun kafasına girdiğini söylüyor. Üzerini de kapatıyorlar iltihap içeriye giriyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon ...
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye birincisini ağırladı
YEREL HABERLER Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, LGS Türkiye ...
Köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Ali Asaf, hayatını ...
Çocuklar 'Çocuk Şenliği'nde eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar 'Çocuk Şenliği'nde eğlendi
Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırısına uğrayan minik Asaf hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.