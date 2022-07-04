355,36 gram metamfetamin ile yakalanan İranlı gözaltına alındı

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da İran uyruklu Mortoza Jabbarpour'un üst aramasında 10,17 gram, iç beden muayenesinde ise 345,19 gram olmak üzere toplam 355,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Jabbarpour gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurulan ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu kişinin pantolonunun cebinden 2 parça halinde şeffaf poşete sarılı 10,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri sırasında gözlerindeki kızarıklık, yeme ihtiyacı duymaması ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine yapılan iç beden muayenesinde ise uyuşturucu kapsülleri yuttuğu tespit edildi. 12 kapsül halinde toplam 345,19 gram metamfetamini doğal yollarla çıkaran Mortoza Jabbarpour´un sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-07-04 12:01:05



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