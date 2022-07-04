Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada; 3 ağır yaralı

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Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bisikletteki Muhammed Ali Bulut (17), havalanıp yerde sürüklendi.

Fadıl Emre Ergül'ün (20) arkasında oturduğu Rojhat Akbalık (18) idaresindeki 07 DDA 51 plakalı motosiklet, Erzurum Caddesi TOKİ ışıklar kavşağında aynı yönde seyreden Muhammed Ali Bulut'un, iddiaya göre, kontrolsüz olarak sola dönmesiyle bisikletine hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan bisikletteki Bulut, metrelerce havalanıp yere düştü ve sürüklendi. Motosiklet ise sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarpıp takla attı. Görgü tanıkları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapmaya çalışan bisiklete, ardından refüje çarptığı ve kazazedelerin yere düştüğü yer alıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-07-04 12:21:21



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