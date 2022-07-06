Kızılay, öksüz ve yetim çocuklar için bayram alışverişi yaptı

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Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları gönüllüleri, öksüz ve yetim çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi öksüz ve yetim olan 100 çocuğu bayram alışverişi için mağazaya götürdü. Burada istediği kıyafetleri deneyip beğendiklerini özgürce alan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Alışverişten sonra Kızılay şubesine geçen çocuklar burada kendilerine ikram edilen yiyeceklerin tadını çıkardı.

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