Ağrı’da gökkuşağı şöleni

Ağrı’da yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen yaşattı.
Ağrı’nın Küpkıran Mahallesi'nde yağmur sonrası bulutlarının dağılması ve güneşin kendisini göstermesiyle ortaya çıkan ve kendisine hayran bırakan gökkuşağı kent genelinde seyredilebildi. Renk cümbüşüyle etkisi gösteren gökkuşağı yaklaşık 1 saat boyunca izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.