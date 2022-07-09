Ağrı Belediyesi Kurban Bayramı'nda tam kapasite çalışıyor

Ağrı Belediyesine bağlı mezbahanede kurbanlıklar veteriner hekim kontrolünde kesiliyor.
Ağrı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram namazı sonrası belediyeye bağlı mezbahanede modern, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban kesimlerine başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden kesimler veteriner hekim kontrolünde sıralı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirildikten sonra vatandaşlara kilogramları bildirilerek teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.