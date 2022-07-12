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Ağrı Dağı'na 'Ekolojik' rota açtılar

DHA

Ağrı Dağı'na 'Ekolojik' rota açtılar


Turgay İPEK/AĞRI, (DHA)'TÜRKİYE'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesine açılan 4'üncü rotaya 'ekolojik' adı verildi. Bu rotanın diğerlerine göre temiz olduğuna dikkati çeken Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin, "Dünyanın dört bir tarafından gelen dağcıların zirve yaptığı Ağrı Dağı maalesef koca bir çöplüğe döndü. 'Ekolojik' adını verdiğim bu rotada dağcılardan tek isteğimiz; sadece ayak izlerini bırakmaları. Profesyonel dağcı, çok iyi bir çevrecidir. Bu rotayı da profesyoneller kullandığı için tüm çöplerini yanlarında taşıyacaklardır" dedi.
Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine 4'üncü rota da açıldı. Rakımı ile 'Türkiye'nin en yüksek dağı unvanına sahip' Ağrı'ya 170'inci kez zirve tırmanışı yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Rehberi ve Dağcılık Antrenörü Mustafa Tekin'in keşfettiği 4'üncü rotanın ilk yolcuları ise 16 kişilik Belçikalı dağcılar oldu. Zirve tırmanışının ilk gününde 11 kilometre yol yürüyen dağcılar, 3 bin 200 metrede ana kamp yeri oluşturdu. Hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye düştüğü Ağrı Dağı'nda çadırlarda kalan dağcılar, günün ilk ışıkları ile beraber yeniden tırmanışa geçti.
BUZUL PLATOSUNDA BULUŞTULAR
4 bin 50 metrede ikinci kamp alanını oluşturan dağcılar, geceyi bir süre burada geçirdikten sonra saat 03.00 sıralarında zirve için yola çıktı. Kaya, kar ve buz etaplarını 6 saatte geçebilen dağcılar, zaman zaman zor anlar yaşadı. 4 bin 700 metrede başlayan buzullarda, çatlaklara düşmemek için aynı iz üzerinde ilerleyen dağcılar, 5 bin metredeki buzul platosunda klasik rotadan gelen dağcılarla karşılaştı. İki grup, burada birleşerek birlikte zirveye çıktı. Zirvede bayrak açıp, hatıra fotoğraf çekilen dağcılar, yine aynı rotadan iniş yaptı.
'MAALESEF KOCA BİR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ'
Keşfettiği rotaya 'Ekolojik' adını verdiğini belirten Mustafa Tekin, bu rotanın diğerlerine göre temiz olduğuna dikkati çekerek, "Bu rotanın en büyük özelliği; sadece profesyonel dağcıların kullanabilmesi. İnsanın, kendisini zaman yolculuğunda hissetmesini de sağlıyor. Kartalların eşlik ettiği bu yolculuk, Yaşar Kemal'in 'Ağrı Dağı Efsanesi' kitabında bahsettiği Küp Gölü'ne kuş bakışı bakıp, Ahora Kilisesi'nin de yakınından geçiyor. Birçok araştırmacı, dağın bu yüzünde Nuh'un Gemisi'ni aradı. Dünyanın dört bir tarafından gelen dağcıların zirve yaptığı Ağrı Dağı maalesef koca bir çöplüğe döndü. 'Ekolojik' adını verdiğim bu rotada dağcılardan tek isteğimiz; sadece ayak izlerini bırakmaları. Profesyonel dağcı, çok iyi bir çevrecidir. Bu rotayı da profesyoneller kullandığı için tüm çöplerini yanlarında taşıyacaklardır. Vahşi bir görüntüsü olan ve 5 gün süren tırmanışta; bu rotadan Ağrı Dağı'na çıkmak bir ayrıcalıktır. Bu rota yüksek dağlara çıkmaya hazırlanan dağcılar için de güzel bir antrenman rotası. Geçtiğimiz ay Türkiye'nin ünlü dağcılarından Tunç Fındık da bu rotada antrenman yaptı" diye konuştu.
Belçikalı tur lideri Sofiye Lenaerts ve Steven Maginelle çifti de keşfedilen 4'üncü rotadaki tırmanışın muhteşem olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Turgay İPEK
2022-07-12 11:42:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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