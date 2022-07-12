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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay kurban paylarını ailelere ulaştırmaya devam ediyor

İHA

Kızılay kurban paylarını ailelere ulaştırmaya devam ediyor

Her sene vekalet ile kurban kesim organizasyonu gerçekleştiren Kızılay, bu yılda yine ailelere destek vermeye devam ediyor.
Ağrı’da yerel besicilerden alınan 730 kurbanlık, et ve süt kurumu kombinalarında kesimi gerçekleştirildikten sonra paketlenerek Kızılay gönüllüleri aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
Hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan kurbanlıkların kesim organizasyonu hakkında bilgi veren Kızılay Ağrı şube Başkanı Orhan Tatlı, "Ağrı Et ve süt kurumunda kurbanlık kesimlerini gerçekleştiriyoruz, ilimizde yerel besiciden alınan 730 büyük baş kurbanlığın kesimi gerçekleştirilecek, kesimlerin tamamı noter, veteriner hekim, din görevlisi gözetiminde gerçekleşiyor. Vekâlet veren hayır sahiplerinin isimleri okunarak video kayıtları alınıyor. Bir yandan kesimler devam ederken bir yandan da il merkezi ve tüm ilçelerimizde kurban paylarının dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Kesilen kurbanlıkların etlerini üç farklı şekilde değerlendiriyoruz, ilk olarak bayram süresince sıcak et olarak kapı kapı dolaşıp ailelerimize kurban paylarını veriyoruz, ikinci olarak kesilen kurban paylarının bir kısmını Kızılay Aşevlerinde yapılan yemeklerde kullanıyoruz, son olarak da Et ve süt kurumunun modern tesislerinde kavurma haline getirerek kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlıyoruz. Rabbim kesilen kurbanları kabul etsin, vekaletlerini Kızılay'a bağışlayan hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi.

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