Otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü, 9 yaralı



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI´nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ağrı Doğubayazıt karayolu Suluçem köyü kavşağında meydana geldi., Ahmet Taştan yönetimindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri Erkan Ilgın ve Ahmet Taştan´ın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Cimsıt Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan, Yusuf Zal Ilgin, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cimşıt Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-07-12 23:08:21



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