Ağrı’da seyir halindeyken yanan otomobil küle döndü

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Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil küle döndü.



Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde, ErzurumAğrı Karayolu Sarıcan Deresi mevkiinde meydana gelen olayda, yurt dışından Eleşkirt’teki akrabalarını ziyarete geldiği belirtilen Erkan Ö.’ye ait BL875VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Ö., otomobili durdururken araçta bulunan kişiler dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürürken, hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan çıkan yangın nedeni ile yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan ErzurumAğrı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

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