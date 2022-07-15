Ağrı´da seyir halindeyken yanan otomobil nedeniyle yol trafiğe kapandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev topuna dönen otomobil nedeniyle Erzurum-Ağrı yolu trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangın, Ağrı´nın Eleşkirt ilçesi Sarıcan Deresi mevkinde meydana geldi. Yurt dışından Eleşkirt'´deki akrabalarını ziyarete gelen Erkan Öztürk'e ait BL-875-VQ yabancı plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü Erkan Öztürk, otomobili durdurarak yanındaki arkadaşı ile dışarı çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımı ile söndürülemeyince, İtfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen Eleşkirt Belediyesi İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Hurdaya dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapanan Erzurum-Ağrı Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin söndürülmesi ve yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-07-15 18:53:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.