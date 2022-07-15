Eleşkirt protokolünden 15 Temmuz gazisine ziyaret

Ağrı'nın Eleştirt ilçesinde ilçe protokolü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Yusuf Balıkçı'yı ziyaret etti.

15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Jandarma Komutanı Üsteğmen Enes Durgut, İlçe Emniyet Amiri Ali Çetin ve Eleşkirt Belediyesi encümenleri Gazi Yusuf Balıkçı’yı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Güneş, Türk milletinin 15 Temmuz'da bir kez daha destan yazarak 100 yıl sonra adını tekrar altın harflerle tarihin şanlı sayfalarına yazdığını söyledi. Kaymakam Güneş, "Bu milletin her bir ferdinin ayrı ayrı dünya görüşü olabilir ama vatan söz konusu olunca bu milletin nasıl tek vücut olduğunu bu asil millet bütün dünyaya gösterdi. Bu vesileyle bu vatan savunmasında şehit olanlara rahmet, Yusuf Balıkçı kardeşim gibi gazilere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ise, "Şu anda 15 Temmuz vesilesiyle ilçemizin medarı iftiharı Gazimiz Yusuf Balıkçı kardeşimize Eleşkirt halkı adına şükranlarımı sunmak üzere evine geldik. Bu milletin her bir ferdi ayrı ayrı kahramandır. 15 Temmuz'da insanlar ailelerinden helallik alarak sokağa çıktılar 250 kardeşimiz şehit oldu 2000 Gazimiz var milyonlar o gece tek yürek oldu" dedi.

15 Temmuz Gazisi Yusuf Balıkçı da, "Kaymakamın, belediye başkanının kolluk kuvvetlerimizin ve değerli abilerimiz beni görmeye gelmesi çok onurlandırdı. Rabbim bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın inşallah. Bu devlete bu millete canım feda olsun. Biz ailemizden böyle öğrendik. Bu milletin evlatları bu vatan için bir saniye düşünmeden canını feda eder ve benimle beraber o gece sokağa çıkan arkadaşlarımdan şehit düşenler oldu. Rabbim hepsine rahmet etsin" dedi.

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