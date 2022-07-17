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Ağrı'da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali

DHA

Ağrı'da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali


Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Taşlıçay ilçesindeki, 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye´nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliğinin yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleriyle her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Balık Gölü'nde, iki gün süren 'Üçüncü Balık Gölü Yaz Festivali'ne katılanlar doyasıya eğlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ağrı Valiliği, Taşlıçay Belediyesi, Taşlıçay Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival öncesinde Taşlıçay ilçe merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, belediyenin tahsis ettiği  minibüslerle festivalin yapıldığı Balık Gölü'ne götürüldü. Antalya'dan gelen flyboard ekibinin, büyük beğeni ile izlenen gösterisi ile başlayan festivalin birinci gününde vatandaşlar, göl üzerinde düzenlenen tekne turları, jet-ski ve çeşitli etkinliklerle vakit geçirirken, gün sonunda yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar ile Rafet El Roman konseri ile eğlendi.
`BU GÖLÜMÜZDE SU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ETKİNLİK VE AKTİVİTE YAPILABİLİYOR´
Protokol üyeleri ile birlikte göl üzerinde tekne turu yapıp jet-skiye binen Ağrı Valisi Osman Varol, festivalde yaptığı açıklamada, Balık Gölü'nün Ağrı´nın birçok tarihi ve doğal güzelliği ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Taşlıçay ilçemize bağlı, Doğubayazıt ilçemize de sınırı olan Balık Gölü çok güzel bir doğaya sahip. Şu an 2 bin 241 rakımdayız. Bu yükseklikteki göl hem ülkemizin en yüksek rakımlı gölü hem de en büyük tatlı su gölü. Tabii burası inanılmaz bir potansiyele sahip. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan bir gölümüz. Bu gölümüzde su ile ilgili her türlü etkinlik ve aktivite yapılabiliyor. Şu anda burada birçok su sporu ile ilgili etkinlik gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşımız bugün düzenlenen festivalde eğlenerek vakit geçirdi. Tabii ki buralar belirli bir süre önce başka şeylerle anılıyordu. Buralara vatandaşların çıkması çok kolay değildi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın liderliğinde yürüttüğümüz güvenlik çalışmaları ile birlikte bugün gördüğünüz gibi vatandaşların istifade edebildiği bir yer haline geldi. Tabii bu potansiyeli daha da fazla hayata geçirebilmek için yatırım planlarımız var. Bu konuda çok ciddi girişimlerimiz söz konusu. Bunların hepsi tamamlandığında gerçekten bu bölge insanların gelmek istediği bir bölge olacaktır. Ayrıca bunu bütüncül olarak da düşünürsek, buraya gelen vatandaşlar ve ziyaretçiler, Ağrı Dağı, Meteor Çukuru, İshak Paşa Sarayı, Diyadin Kaplıcalarını, kanyonları ve daha birçok farklı güzelliği de görebilme fırsatı yakalayacak. Burası tam bir rota haline gelip, insanların çok farklı turizmle ilgili tatları yaşayabilecekleri bir bölge haline gelecek. Ben bütün vatandaşlarımızı ve Ağrılı hemşerilerimizi buraya gelmeye ve bu güzellikleri bizzat yaşamaya davet ediyorum."
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da bölgede terör sorununun kalmadığını ifade ederek, düzenlenen etkinliklerin bölgenin kalkınması açısında oldukça önemli olduğunu söyledi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ise göreve geldikleri günden bu yana Balık Gölü'nde hem yaz hem de kış festivalleri yaparak vatandaşları etkinliklerle buluşturduklarını ve amaçlarının kentin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak olduğunu kaydetti.
Festivale ayrıca AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca,  Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve vatandaşlar katıldı. (DHA)FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-07-17 11:21:26

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