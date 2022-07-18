Başkan Sayan Covid’e yakalandı

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, rahatsızlığı sebebi ile yaptırmış olduğu Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin detayları duyuran Başkan Sayan, “Bugün yaptırmış olduğum Covid testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel

durumum iyidir. Dualarınızı beklerim.” diyerek yoğun geçen Balık Gölü Festivalinde ve 15 Temmuz etkinliklerinde bir arada olduğu herkesi Koronavirüs testi yaptırması için ricada bulundu.

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