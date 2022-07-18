Güneşte dans eden güvercinler hayran bıraktı

Ağrı’da kuş festivaline hazırlanan taklacı güvercinler gün batımı eşliğinde antrenman yapıyor.

Ağrı’nın merkeze bağlı Küpkıran Mahallesi'nde güvercinlerini kuş festivaline hazırlayan Yılmaz Acar, her gün günbatımı saatinde çıkardığı güvercinlerine antrenman yaptırıyor. Güneş ışıkları altında süzülen güvercinler ise antrenman boyunca yaptıkları hareketlerle ortaya eşsiz manzaralar çıkarıyor. Festival için kuşları hazırladıklarını söyleyen Yılmaz Acar, “Bizler bu kuşları bu sene festivale hazırlıyoruz. Sarı ve kara benekli iki kuşum yarışmaya katılacak. Allah’ın izniyle kazanacağız. Bu yıl 70 bin lira verilecek birinci olana. Bunlar taklacı” dedi.

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