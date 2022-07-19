Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

Ağrı’da çiftçiler, kavurucu sıcaklar altında hasat yapıyor.

Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde geçimlerini tarımla yapan, toprağın emekçileri olan çiftçiler; bu yıl yağışın bol olması nedeniyle verim aldıkları tarlalarında hasat yapmak için güneşin ilk ışıklarıyla beraber tarlaların yolunu tutuyor. Kavurucu sıcaklar altında insan ve traktör gücünün yanı sıra geleneksel at tırmıklarıyla toplanan ekinler, çiftçilerin hummalı çalışmasıyla gün batana kadar devam ediyor. Sabah 6’da tarlasının başına geçen ve kavurucu sıcaklar altında çalışan çiftçilerden Salih Doğan, “Hava çok sıcak. Ekinleri biçerken dayanamıyoruz gerçekten. 1 saat çalışıyoruz, 1 saat oturup dinleniyoruz. Ekinler bu sene maşallah çok iyi. 400 dönüme yakın ekin ektik. Hava çok sıcak gerçekten, tahminen 3540 derece bir sıcaklık var. Sabah 6’dan beri buradayız. Gün batımına kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.

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