Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

İHA

Toprağın emekçileri kavurucu sıcaklar altında ter döküyor

Ağrı’da çiftçiler, kavurucu sıcaklar altında hasat yapıyor.
Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde geçimlerini tarımla yapan, toprağın emekçileri olan çiftçiler; bu yıl yağışın bol olması nedeniyle verim aldıkları tarlalarında hasat yapmak için güneşin ilk ışıklarıyla beraber tarlaların yolunu tutuyor. Kavurucu sıcaklar altında insan ve traktör gücünün yanı sıra geleneksel at tırmıklarıyla toplanan ekinler, çiftçilerin hummalı çalışmasıyla gün batana kadar devam ediyor. Sabah 6’da tarlasının başına geçen ve kavurucu sıcaklar altında çalışan çiftçilerden Salih Doğan, “Hava çok sıcak. Ekinleri biçerken dayanamıyoruz gerçekten. 1 saat çalışıyoruz, 1 saat oturup dinleniyoruz. Ekinler bu sene maşallah çok iyi. 400 dönüme yakın ekin ektik. Hava çok sıcak gerçekten, tahminen 3540 derece bir sıcaklık var. Sabah 6’dan beri buradayız. Gün batımına kadar çalışacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı 
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı 
Güneşte dans eden güvercinler hayran bıraktı
YEREL HABERLER Güneşte dans eden güvercinler hayran bıraktı
Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında 12 kişi ...
Başkan Sayan Covid’e yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Sayan Covid’e yakalandı
Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ağrılı sporcu Balkan Şampiyonu oldu
Ağrı'da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 3'üncü yaz festivali
YEREL HABERLER Ağrı'da 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 3'üncü yaz ...
AİÇÜ’de bisiklet turu ve dağ tırmanışı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de bisiklet turu ve dağ tırmanışı düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.