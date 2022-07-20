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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan, bölge için acil eylem planını açıkladı

İHA

Başkan Sayan, bölge için acil eylem planını açıkladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan bölgenin HDP ve PKK’dan kurtulması için eylem planını açıkladı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terörün sıfıra indirildiği şu dönemde ivedilikle yapılması gerekenler diyerek 6 maddeden oluşturmuş olduğu ‘Acil Eylem Planını’ sosyal medya hesabından paylaştı. Uygulanacak olan 6 maddenin ardından 3 aylık süreç içerisinde hayata geçirirsek bölgeyi kurtarmış, ülkeyi rahatlatmış oluruz diyen Başkan Sayan, “Terör örgütü artık bölgede hüküm süremeyecek, HDP mağduriyet siyaseti yapamayacaktır.’ dedi.
Başkan Sayan’ın Bölge için acil eylem planı, PKK’ya yaptırım ve bölgeye yatırım başlığında paylaşmışımında ki maddeler şu şekilde:
"500 bin genç hemen istihdam edilmeli, genç kızların okullaşma oranı artırılmalı, annelere iş ve meslek edinme imkanı sağlanmalıdır. Uyuşturucuya bulaşmış gençleri ivedi bir şekilde kurtarıp topluma kazandırmalıyız. Bölgedeki Din adamlarıyla birlikte gençler arasında hızla yayılan Deizm
ve Ateizmin önüne geçmeliyiz. FETÖ finansmanı benzeri yapıyla sırtını PKK’ya dayamış genellikle HDP’nin içinde barınan kan emici tefecileri bitirmek.
Bölgedeki büyük arazi sahipleri ve küçük çiftçi ailelerle sözleşmeli tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçirmek."
Başkan Sayan’ın, ‘Bölge için acil eylem planı’ paylaşımı kısa sürede sosyal medyada etkileşim alırken ülke gündeminde yer aldı.

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