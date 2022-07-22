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AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, YKS sınavında başarılı olan Ağrılı öğrencilere tablet hediye etti

İHA

AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, YKS sınavında başarılı olan Ağrılı öğrencilere tablet hediye etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olan Ağrılı öğrencilerle bir araya gelerek tablet hediye etti.
AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız ve AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi Lütfü Gökbakan ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Kökrek ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan tarafından karşılanan Çelebi, makamda Kökrek ile bir süre görüştü. Kökrek’ten 20222023 eğitim öğretim yılının hazırlıkları, yapımı tamamlanan ve devam eden inşaatlar, yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Çelebi, daha sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavında eşit ağırlıkta 529.60120 puanla Türkiye 146’sı olan Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğrencisi Tülin Eraslan ve sayısalda 547 puanla Türkiye 321’incisi olan Hüseyin Celal Yardımcısı Fen Lisesi Yusuf Güneri ile bir araya gelerek tek tek tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek tablet hediye eden Çelebi, üniversite hayatlarında başarılar diledi. Öğrencilere maddi ve manevi her zaman yanlarında olacağını belirten Çelebi, öğrencilerle hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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