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İshak Paşa Sarayı'nda 'Nuh' sergisi

DHA

İshak Paşa Sarayı'nda 'Nuh' sergisi


Ramazan DEMİR / DOĞUBAYAZIT (Ağrı),(DHA)RESSAM İsmail Acar´ın 'Nuh' isimli sergisi, Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı´nda açıldı. Toplam 40 eserin bulunduğu sergide İsmail Acar´ın Ağrı Dağı´na atfen yaptığı 'Nuh' ismini verdiği dijital art çalışması büyük ilgi gördü.
 Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçen yıl iş insanı Hikmet Eraslan tarafından gerçekleştirilen 'İtalyan Ressamlar Doğubayazıt´ta Sergisi'nin ardından bu kez, dünyaca bilenen ressam İsmail Acar´ın 'Nuh' isimli sergisi tarihi mekanda sanatserverler ile buluştu.
 Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen serginın açılışına iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Ağrı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebu Muhsin Bulut, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, ressam İsmail Acar, iş insanı Hikmet Eraslan ve kurum müdürleri tarafından açılış kurdelası kesilen sergiyi çok sayıda davetli gezdi. 
GÖRME ENGELLİLER İÇİN ÖZEN ESERLER
Toplam 40 eserin yer aldığı sergide İsmail Acar´ın, Meşar köyünde olduğuna inanılan Nuh´un Gemisi´ne atfen Nuh efsanesini anlatan 210 x 363 santimetre ölçülerindeki 'Nuh' isimli çalışması da yer aldı. Sergi için hazırlanan ve özel tekniklerle görsel bir zenginlik içinde sunulan dijital art çalışması ilgi çeken eserlerden biri oldu. Sergide görme engelliler için Braille alfabesi kullanılarak hazırlanan resimler de özel deneyim alanında sunuldu. İsmail Acar´ın dünyada ilk kez uygulanan bir teknikle hazırladığı, yaradılış, aşk, güç, korku ve kıyamet temalarını işleyen eserleri, görme engelli vatandaşların da sergiyi gezebilmelerine olanak sağlayacak.
ADEM´İN ÇOCUKLARINA ADANMIŞ BİR SERGİ
Dosso Dossi Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen serginin gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirten İsmail Acar, "Türkiye´nin en uç noktasında Doğubayazıt´tayız. Tarihi İshak Paşa Sarayı´nda Adem´in çocuklarına adanmış bir sergi gerçekleştiriyoruz. İshak Paşa Sarayı´nın büyüleyici ortamında gerçekleştirdiğimiz sergi, bölge insanının büyük ilgisini çekti. Sanatseverler, sergimizi bir ay boyunca ücretsiz ziyaret edebilecekler" dedi.
İLGİ BİZİ CESARETLENDİRDİ
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, serginin ilk gününde gördükleri ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Eraslan, "Geçtimiz yıl, koleksiyonumda yer alan İtalyan sanatçıların eserlerinden oluşan İtalyan Ressamlar Doğubayazıt´ta Sergisi´ni gerçekleştirdik. Bu serginin gördüğü ilgi bizleri cesaretlendirdi. Şimdi ise dünyaca ünlü ressamımız İsmail Acar´ın özel çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor olmanın heyecanı içindeyiz. Sanatsal faaliyetlerle bu topraklara destek olmaya devam edeceğiz. Bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ağrı Valimiz Dr. Osman Varol'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
2 BİN 300 RAKIMDA ÇOCUKLARLA ATÖLYE
Doğubayazıt´ta büyük ilgi gören İsmail Acar, anlamlı bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. 2300 rakımlı Meşar Köyü´nde çocuklar ile buluşan İsmail Acar, beraberinde getirdiği resim malzemelerini dağıttı. Hikmet Eraslan ve İsmail Acar ile bir süre sohbet eden çocuklar, daha sonra 'Nuh´un Gemisi' efsanesine dair hayallerini resmettiler .(DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Doğubeyazit Ramazan DEMİR
2022-07-24 10:22:33

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